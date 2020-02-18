«Ну и куда делись мои деньги?»: Леонид Якубович озвучил размер своей пенсии

Ведущий программы «Поле чудес» не может понять, куда пропали отчисления от его зарплаты за последние почти 60 лет.

Телеведущий Леонид Якубович в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил размер своей пенсии. При этом он отметил, что никак не может понять, куда делись его отчисления в пенсионный фонд с ежемесячной зарплаты.

«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи рублей. Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства, так что у меня есть, на что тратить деньги. Я считаю, что эту проблему с мизерными пенсиями не решить». Леонид Якубович

По словам популярного ведущего, возникает большое количество вопросов к государству:

«Я, как и многие, с кем я разговаривал, не можем взять в толк, а что собственно происходит. Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги? Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами. Я никогда не мог понять, что значит — в пенсионном фонде нет денег. У каждого вычитают 13 процентов из зарплаты. Ну и дальше чего? Вот этого я понять не могу. Ну конечно, все это грустно».

Ранее другие звезды отечественной эстрады и популярные артисты озвучили размеры своих пенсий. Многие отмечают, что тем, кто прописан в столице и имеет звания заслуженного или народного артиста, еще можно существовать благодаря надбавке в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина. А вот остальным приходится несладко. Особенно в регионах.