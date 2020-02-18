«Кольцо с бриллиантом десять карат»: Погребняк рассказала о самом дорогом подарке от мужа

Модель Мария Погребняк в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о самом дорогом подарке, который получила от своего супруга футболиста Павла Погребняка.

«У меня из аксессуаров самое дорогое – это обручальное кольцо. Мне муж подарил его на свадьбу. Я, правда, не знаю, сколько оно стоит. Кольцо с бриллиантом десять карат. Я была шокирована от размеров, если честно, когда его увидела. Такие кольца с бриллиантами делают только на заказ. Их нет в свободной продаже». Мария Погребняк

Отметим, что ранее певица Ирина Дубцова похвасталась самой дорогой вещью в своем гардеробе. Однажды ей подарили крокодиловую сумку за 35 тысяч евро.

Как рассказывала Ирина Дубцова, она искренне верит, что самый дорогой подарок все-таки в ее жизни еще впереди. При этом она отмечала, что с детства привыкла зарабатывать себе на жизнь сама. Причем исключительно музыкой.