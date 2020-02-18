«Я еще пока для себя не решила»: Алина Загитова заговорила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова в японском документальном фильме заявила, что вопрос о завершении карьеры для нее слишком сложный. Напомним, что в декабре прошлого года она решила взять паузу в выступлениях. Сейчас она катается в швейцарском шоу.

«Завершение карьеры? Сложный вопрос. Я еще пока для себя не решила. Но абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии». Алина Загитова

При этом она добавила, что сидеть без дела ей сегодня просто не позволяет совесть. Спортсменка с детства активно тренировалась и если бы сейчас все резко бросила, то ее просто никто не понял из многочисленных фанатов и болельщиков.

Как отметила звезда российского фигурного катания, она продолжит разучивать новые элементы. Прежде всего четверные прыжки. Она понимает, что без них сложно соперничать с более молодыми соперницами. В следующем сезоне она все-таки предпримет попытку выйти на новый уровень, сообщает «Спорт-Экспресс».

больше по теме Алина Загитова призналась, что в будущем видит себя тренером Сейчас спортсменка готовится поступать в Российский государственный университет физической культуры.

Отметим, что недавно серебряный призер Олимпиады в Корее Евгения Медведева заявила, что готовит важное заявление. Многие поклонники звезды посчитали, что она может объявить о завершении карьеры. Впрочем, сенсации не случилось. Медведева всего лишь прорекламировала одежду собственного бренда. Речи о завершении карьеры пока не идет.