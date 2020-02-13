Евгения Медведева в шутку намекнула на уход в парное катание

Фигуристка заявила, что будет выступать на льду со Станиславой Константиновой.

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева в сторис Instagram поделилась очередной «сенсационной» новостью со своими поклонниками.

«Новая пара! Евгения Медведева — Станислава Константинова. Сенсация!» Евгения Медведева

Ранее на своей страничке в Instagram Евгения Медведева перепугала своих поклонников и фанатов. Она объявила, что у нее есть для всех очень важное заявление. Спортсменка даже сказала, когда она все расскажет журналистам. Это должно было произойти в 15.00 по московскому времени 12 февраля.

Любопытно, что время шло, а на страничке прославленной фигуристки никакой информации не появлялось. Многие фанаты стали думать, что спортсменка объявит о завершении карьеры либо о смене тренера. Была даже достаточно фантастическая версия о том, что фигуристка станет послом летних Олимпийских игр. В результате в 16.10 по московскому времени наступила развязка. Медведева выложила пост, в котором анонсировала продукцию собственного магазина.

Отметим, что фигуристка Станислава Константинова — бронзовый призер зимней Универсиады, мастер спорта международного класса по фигурному катанию. Медведева и Константинова — близкие подруги.