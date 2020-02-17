«Я в клинике»: Инне Чуриковой понадобилась помощь врачей

76-летняя актриса уверяет, что чувствует себя нормально, однако находится в больнице.

Актриса Инна Чурикова оказалась в больнице. Об этом журналисты сайта Teleprogramma.pro узнали, когда позвонили Народной артистке СССР за комментарием по актуальной теме о пенсиях звезд.

«Я просто не могу с вами разговаривать… Я в клинике», — сказала усталым голосом Инна Михайловна.

На вопрос о самочувствии она ответила, что все нормально, но даже на короткий разговор у 76-летней женщины не нашлось сил. Планово ли актриса посетила медучреждение или была госпитализирована, пока неизвестно.

Напомним, Чурикова играла в культовых советских фильмах «Морозко», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», в российский период появилась в картинах «Ширли-мырли», «Благословите женщину», сериале по Достоевскому «Идиот» и других проектах. На ее счету десятки ролей в театре и участие во множестве документальных фильмов. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».