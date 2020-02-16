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«Я была бы не я»: Арбенина не прервала концерт из-за технического сбоя на сцене

В День всех Влюбленных лидер рок-группы «Ночные снайперы» выступила на ВТБ Арене.

«Я была бы не я»: Арбенина не прервала концерт из-за технического сбоя на сцене
Диана Арбенина (Фото: пресс-служба)

45-летняя Диана Арбенина в День всех Влюбленных — 14 февраля — выступила с масштабным концертом на ВТБ Арене ы Москве. Перед собравшимися, всего на шоу пришло порядка четырнадцати тысяч человек, певица появилась вместе со своим коллективом. В беседе с журналистами, еще до начала концерта, лидер рок-группы «Ночные снайперы» подметила, что она не случайно выбрала сцену с разворотом на 360 градусов. Арбенина хотела охватить своим вниманием и покрыть энергией весь зал, всех присутствующих на шоу людей.

К слову, каждую песню в исполнении Дианы благодарная публика встречала овациями, бурно реагируя на живой звук. В то же время, когда на сцене звучали трогательные хиты Арбениной, поклонники зажигали фонарики на телефонах, наполнив весь комплекс ВТБ Арены мерцающими огоньками.

Певица Диана Арбенина
Из-за технических неполадок Диана Арбенина покинула сцену и отправилась прямо на танцпол (Фото: пресс-служба)

Примечательно, что певица не стала прерывать концерт из-за произошедшей внештатной ситуации. Как выяснилось, уже после первого номера заклинило сценическую конструкцию. Однако незапланированные технические неполадки никак не отразились на настроении самой Дианы.

Певица Диана Арбенина
Певица призналась, что она просто не могла подвести своих поклонников (Фото: пресс-служба)

«Я была бы не я, если бы ходила вокруг, и делала вид, что ничего не происходит», — подметила певица.

Пока техники пытались устранить проблему, Арбенина устремилась в зал, оказавшись в самом центре танцпола. Инициативу артистки ее верные почитатели восприняли с большим энтузиазмом. Но и на этом Диана не остановилась. Она обходила все ряды, окутав своим вниманием и энергией каждый сектор и многоярусные трибуны. Это был как раз тот случай, когда импровизация оказалась ярче и эмоциональнее тщательно спланированного и отрепетированного шоу.

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