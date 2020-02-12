«Это действительно мясорубка»: Арбенина выступила против девушек в шоу-бизнесе

По словам звезды, у представительниц прекрасного пола практически нет шансов создать нормальную семью.

Певица Диана Арбенина заявила, что на ее творческом пути попадалось огромное количество людей, которые ярко загорались, как звезды, но и сгорали, как «Челлендж». Подобной участи она никому не желает, потому что считает, что падать порой очень больно.

Как отметила исполнительница, многие погасшие звезды вынуждены придумывать различные пиар-ходы, чтобы вернуть былую славу. Они выходят замуж, разводятся, умирают, неожиданно воскресают, придумывает неправдоподобные истории из своей жизни.

Как считает звезда, здорово, если девушек из мира шоу-бизнеса рано или поздно прибивает к берегу. Особенно хорошо, если они находят отдушину в семье. Она не советует девушкам пробовать себя в этой системе координат и стремиться таким способом стать известными, сообщают «Известия».