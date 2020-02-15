«Денег всегда не хватает»: Валентина Талызина высказалась о своей пенсии

Как отметила известная актриса, жить непросто как при «сегодняшних миллиардерах, так и при коммунистах».

Актриса Валентина Талызина в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказалась о своей пенсии. Отметим, что звезде картин «Большая перемена» и «Зигзаг удачи» сейчас 85 лет.

«Я скажу, что денег всегда не хватает. Если бы мне платили за воспроизводство моих фильмов, а я снялась в 115 картинах, то я бы, конечно, жила более прилично. Но это наша жизнь. И при сегодняшних миллиардерах она такая, и при коммунистах она такая. А вот сумму своей пенсии я называть не буду». Валентина Талызина

Отметим, что ранее о своих пенсиях поведали многие звезды российского шоу-бизнеса. К примеру, актер Станислав Садальский заявил, что получает 50 тысяч рублей. Причем тридцать тысяч из этих денег — надбавка от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженный артист.

Многие звезды отмечают, что тем, у кого есть звания, жить на пенсию еще возможно. А вот тем, кто этого звания не имеет, приходится очень непросто.