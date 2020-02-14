Ирина Горбачева спрогнозировала шансы Аглаи Тарасовой на «Оскар»

Прежде всего, актриса поведала о новых съемках в артхаусной американской киноленте. Партнером Аглаи станет Алексей Серебряков, по совету которого артистку и пригласили в проект. Затем, попав в поле зрения известных режиссеров и продюсеров, звезда фильмов «Лед» и «Лед 2» намерена получить заветную статуэтку «Оскар».

Какие шансы у Аглаи на мировой успех и что для нужно сделать для осуществления заветной мечты? Об этом рассказала коллега Тарасовой, актриса Ирина Горбачева, в интервью «Собеседнику».

«Мама Аглаи Ксения Раппопорт, например, много снимается в таких зарубежных фильмах. А она актриса, в высшей степени достойная «Оскара». И что?» – скептично высказалась актриса в интервью.

Ирина Горбачева отметила, что без «Оскара» сидят не только русские актеры, но и итальянские, французские, немецкие – весь мир. По мнению звезды фильма «Аритмия», чтобы гордиться отечественным кинематографом, нужно создавать максимум качества внутри страны.

Тем не менее, для актеров, грезящих об «Оскаре», Ирина советует сниматься в некоммерческих проектах, которые могут быть выдвинуты на фестивали. По мнению актрисы, это наиболее возможный способ привлечь внимание и получить заветную статуэтку.

Напомним, не так давно Аглаю Тарасову позвал сниматься американский режиссер. Актриса рассказала, с какой попытки ее наконец утвердили в ленту.