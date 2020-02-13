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Алина Загитова призналась, что в будущем видит себя тренером

Сейчас спортсменка готовится поступать в Российский государственный университет физической культуры.

Алина Загитова призналась, что в будущем видит себя тренером
Загитова видит себя в будущем тренером/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова заявила, что в будущем хочет связать свою жизнь с тренерской деятельностью. Сейчас она готовится поступать в Российский государственный университет физической культуры.

«Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна воспитывать новых чемпионов».

Алина Загитова

Как отметила спортсменка, в ее карьере было сразу несколько моментов, когда она хотела уйти из спорта. Однако благодаря целеустремленности и несгибаемому характеру этого не случилось. Как она сказала, у нее не всегда все получается на льду. Но она тщательно анализирует ошибки и в итоге исправляет их, сообщает Tatler.

Добавим, что примерно два месяца назад Алина Загитова заявила, что не планирует продолжать какое-то время выступления. Она взяла паузу. При этом о завершении карьеры, как она утверждает, речь пока не идет. Фигуристка уверена, что еще не сказала последнего слова в фигурном катании. Сейчас она занимается разучиванием четверных прыжков, без которых ей будет сложно соперничать с более молодыми спортсменками из группы ее тренера Этери Тутберидзе.

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