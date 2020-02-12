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«Любовь – это представить, что он не только хороший спортсмен»: Гончар призналась в чувствах к Телегину

Судя по всему, новая возлюбленная хоккеиста без ума от игрока.

«Любовь – это представить, что он не только хороший спортсмен»: Гончар призналась в чувствах к Телегину
Гончар без ума от Телегина/https://www.instagram.com/mari_gonchar/

Новая возлюбленная хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина Мария Гончар в сторис Instagram разместила вкладыш от жвачки. «Любовь – это представлять, что он не только хороший спортсмен», — гласит надпись.

Вкладыш от жвачки. Фото
Гончар без ума от Телегина/https://www.instagram.com/mari_gonchar/

Судя по всему, у девушки и хоккеиста сейчас так называемый конфетно-букетный период. Они наслаждаются обществом друг друга и абсолютно счастливы вместе.

Напомним, что в конце прошлого года певица Пелагея объявила, что расстается со своим супругом Иваном Телегиным, от которого несколько лет назад родила дочь. Хоккеиста стали видеть в обществе как раз Марии Гончар на различных светских мероприятиях.

Телегину и Пелагеи удалось расстаться без лишних склок и упреков. Имущество они не делили. Сейчас игрок порой приходит в дом к исполнительнице, чтобы навестить свою дочку. К примеру, совсем недавно Пелагея и Телегин предстали на совместной снимке на дне рождения своей наследницы.

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