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«Сама считает Телегина идиотом»: Миро назвала Пелагею виноватой в скандале вокруг развода

Ранее певица заявила, что неким людям выгодно рассорить их с супругом, чтобы взять под контроль деньги спортсмена.

«Сама считает Телегина идиотом»: Миро назвала Пелагею виноватой в скандале вокруг развода
Блогер Лена Миро. Фото: VK

Скандальная блогер Лена Миро подвергла жесткой критике слова певицы Пелагеи о «заказе». Ранее исполнительница во всеуслышание заявила, что журналисты разместили тему о ее разводе на первые полосы своих изданий, что ее немало удивило.

Однако еще большее смущение вызвал тот факт, что якобы существуют люди, которым было выгодно опорочить честь и достоинство как самой певицы, так и ее супруга. Пелагея подметила, что некие неизвестные возжелали взять под контроль финансы хоккеиста, а теперь они боятся, что мужчина и женщина помирятся.

Миро в анализе ситуации церемониться не стала. Она заявила, что Пелагея сама выставляет Телегина «клиническим идиотом, которого можно взять под контроль». Не вполне уверена Лена и в адекватном восприятии реальности самой певицей. «В себе ли эта громогласная женщина? Я не знаю», — констатирует блогер.

В целом же, Миро уверена: ситуация выглядит странно и не вполне однозначно.

«Странно это все — увести человека, которого считает форменным идиотом, из-под контроля жены, затем выйти замуж за дурачка самой, родить от него ребенка, не боясь последствий. Причем, что примечательно, Пелагея сама считает идиотом Телегина, а не какие-то там злопыхатели», — высказалась она.

Впрочем, многие с мнением Миро не согласились. Так, поклонники Пелагеи поспешили поддержать свою любимицу в комментариях в Instagram. Они заявили, что не верят всему, что пишут журналисты, а также пожелали исполнительнице самого большого счастья и терпения.

«Поля, наша сильная талантливая и нежная девочка! Мы тебя очень сильно любим! Просто так получается, что у нас в стране часто путают доброту и благородство со слабостью», — пишут фолловеры.

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«Сама считает Телегина идиотом»: Миро назвала Пелагею виноватой в скандале вокруг развода
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