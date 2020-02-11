Анастасия Волочкова проболталась, на чьи деньги построена ее баня

Как отметила балерина, она прекрасно отдохнула после спектакля.

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, что после спектакля, причем уже третьего за неделю, она прекрасно отдохнула в банном комплексе. Как заметила балерина, она очень любит это место. Ей, к примеру, удалось выспаться в уютном деревянном домике на свежем воздухе. Баню, в которой она парилась, звезда назвала шедевром.

«Я так люблю русскую баню! Кстати, после моего первого посещения этой бани после ее открытия, хозяин комплекса Александр подарил мне авторскую баню в моем доме. Полную отделку из липы с балетными фигурками и деталями». Анастасия Волочкова

Балерина также опубликовала несколько фотографий из бани. На одной из них он похвасталась своим фирменным шпагатом, сделанным в обнаженном виде. Танцовщица по традиции прикрыла интимные места веничком.

Отметим, что в этом году в жизни танцовщицы должно состояться радостное событие. Балерина собралась замуж. Скорее всего, торжество пройдет в красивую дату — 2.10.2020. Балерина до сих пор никому не показывала своего возлюбленного, с которым она собралась обручиться.