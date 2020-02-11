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Анастасия Волочкова проболталась, на чьи деньги построена ее баня

Как отметила балерина, она прекрасно отдохнула после спектакля.

Анастасия Волочкова проболталась, на чьи деньги построена ее баня
Волочкова проболталась,кто построил ей баню/http://globallookpress.com/

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, что после спектакля, причем уже третьего за неделю, она прекрасно отдохнула в банном комплексе. Как заметила балерина, она очень любит это место. Ей, к примеру, удалось выспаться в уютном деревянном домике на свежем воздухе. Баню, в которой она парилась, звезда назвала шедевром.

«Я так люблю русскую баню! Кстати, после моего первого посещения этой бани после ее открытия, хозяин комплекса Александр подарил мне авторскую баню в моем доме. Полную отделку из липы с балетными фигурками и деталями».

Анастасия Волочкова

Балерина также опубликовала несколько фотографий из бани. На одной из них он похвасталась своим фирменным шпагатом, сделанным в обнаженном виде. Танцовщица по традиции прикрыла интимные места веничком.

Отметим, что в этом году в жизни танцовщицы должно состояться радостное событие. Балерина собралась замуж. Скорее всего, торжество пройдет в красивую дату — 2.10.2020. Балерина до сих пор никому не показывала своего возлюбленного, с которым она собралась обручиться.

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