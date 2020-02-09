ЗВЕЗДЫ

Водянова в жакете с «золотой» аппликацией позировала на оливковом диване

Модель поделилась свежими снимками на личной страничке микроблога.

Водянова в жакете с «золотой» аппликацией позировала на оливковом диване
Наталья Водянова (Фото: Instagram.com/natasupernova)

37-летняя Наталья Водянова устроила импровизированную фотосессию, расположившись на оливковом диване. В кадре возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно позировала в монохромном платье с юбкой-гофре. Образ модели дополнил жакет с белой тесьмой и «золотой» аппликацией на рукавах. Кроме того, знаменитость не забыла об аксессуарах, отдав предпочтение дизайнерской сумочке-клатч.

Ранее возлюбленная Антуана Арно опубликовала домашнее фото, представ на фото в привычной обстановке. Манекенщица ходит по дому в шерстяных вязаных носках. Еще в январе Наталья вместе с семьей переехала в новую просторную картину. От предыдущих отношений с британским аристократом Джастином Портманом у модели есть старшие отпрыски: 18-летний Лукас, тринадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор.

В союзе с Антуаном Арно на свет появились младшие дети: Максим, ему пять лет и Роман, ему три годика. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность Натальи Водяновой.

Историк моды подметил, что модель постоянно снимают для обложен самых известных глянцевых журналов мира, приглашают в рекламные компании знаменитых брендов, на показы выдающихся дизайнеров современности.

При этом, как считает соведущий Эвелины Хромченко, с точки зрения классических эталонов красоты есть женщины более эффектные. Но у Водяновой внешность оригинальная, запоминающаяся. По словам историка моды, это евро-азиатский тип, который обожают в Европе. У Натальи голубые, широко расставленные глаза, маленький носик, пухлые от природы губы.

Васильев уточнил, что не может сказать, что у модели есть какой-то определенный стиль. Она носит одежду из новых новых коллекций самых разных дизайнеров, благодаря чему всегда выглядит по-разному.

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Антуан Арноестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНаталья ВодяноваНовости google
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Водянова в жакете с «золотой» аппликацией позировала на оливковом диване
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