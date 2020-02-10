«Моя жизнь не выбор, а последний шанс»: Канделаки вспомнила свой путь к славе

Телеведущая Тина Канделаки в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как пробивалась к славе. Ее отец настоял, чтобы она окончила в Грузии русскую школу. «Папа считал, что образование даст мне невероятные возможности. Он не перевел меня в грузинскую школу. В русской школе я была единственной грузинкой», — заметила звезда.

Как добавила телеведущая, учительница грузинского языка поставила ей тройку в 11 классе, из-за чего она не получила медаль в школе. Преподаватель не понимала, почему девушка не ушла в грузинскую школу, а училась с русскими ребятами.

«Моя жизнь не выбор, а последний шанс. Я ничего в этой жизни не выбирала. Мне просто давали шанс, которым я пользовалась. Я бросила медицинский институт. Пошла работать на грузинское телевидение. Меня выдвинула через какое-то время на лучшую ведущую страны. Это был грузинский аналог «ТЭФИ». Но моему отцу сказали, что победить мне не позволят. У меня тогда, конечно, лились крокодильи слезы. Я сказала родителям, что обязательно станут знаменитой. И уехала в Москву», — заметила Тина Канделаки.

По ее словам, родители были вынуждены продать квартиру, чтобы ей было на что жить первое время в столице. «В Москву я приехала с суммой 3700 долларов. Я через какое-то время сама купила родителям квартиру. Небольшую, двухкомнатную. Она до сих пор у нас есть на улице Маршала Жукова», — сказала она.