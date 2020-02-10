Тина Канделаки объяснила, почему не уехала к Брюсу Уиллису в США

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что ей оказывал знаки внимания популярный американский актер Брюс Уиллис. Сейчас ему 64 года. Канделаки он старше на 20 лет.

«Я всегда пользовалась повышенным вниманием мужчин. Но у меня работа всегда была на первом месте, а не представители сильного пола», — заметила звезда.

Как сказала Тина Канделаки, мужчины не любят чересчур активных женщин, к которым она себя относит. «Им надо отдыхать телом и душой. Жены таких мужчин живут их жизнью. А я живу своей», — сказала телеведущая.

В то же врем она заметила, что в этой жизни ей всегда везло на хороших и умных мужчин. «Брюс Уиллис, кстати, обратил на меня внимание. Он, когда приехал в Россию, не давал интервью никому, кроме меня и моей программы. Но он хотел перед беседой обязательно увидеть ведущую. Во время записи он много шутил. Брюс Уиллис — очень ироничный человек. Потом он захотел еще раз поговорить со мной. Пригласил даже к себе в гости в США. В Америку я не поехала. Он — хороший мужчина. Но вариант жизни вместе с ним я не рассматривала. Моя жизнь в России. Мои друзья в России. Мне здесь хорошо», — подчеркнула Тина Канделаки.