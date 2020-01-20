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Финалист «Битвы экстрасенсов» заглянул в будущее Канделаки

Александр Кинжинов решил проверить, воплотятся ли замыслы журналистки после послания президента.

Финалист «Битвы экстрасенсов» заглянул в будущее Канделаки
Александр Кинжинов. Фото из личного архива героя публикации.

После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию две известные журналистки Тина Канделаки и Маргарита Симоньян заявили, что готовы родить еще по одному ребенку. Глава государства предложил увеличить материнский капитал, обеспечить детей младших классов бесплатным питанием, выступил с другими инициативами относительно улучшения демографической ситуации в стране.

Александр Кинжинов, известный таролог, финалист «Битвы экстрасенсов», экстрасенс, решил проверить с помощью карт, насколько осуществимы планы представительниц медиасообщества. Увы, но, скорее всего, Канделаки так и останется матерью двоих детей, а Симоньян – троих.

«Таро говорят, что, к сожалению, нет. Дело в том, что им не разрешат сделать это по медицинским показателям. Однако хочется выразить благодарность и уважение женщинам, которые уже воспитывают несколько детей, за их готовность становиться мамами снова и снова», — рассказал он порталу Teleprogramma.pro.

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Финалист «Битвы экстрасенсов» заглянул в будущее Канделаки
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