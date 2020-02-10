«Точит зуб на Примадонну»: Минаев жестко высказался о Муромове и его обвинениях

Как отметил музыкант, надо относиться с понимаем к словам коллеги по сцене.

Музыкант Сергей Минаев прокомментировал скандальное заявление своего коллеги Михаила Муромова. Ранее певец обвинил примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву в своей загубленной карьере.

Якобы звезда боялась конкуренции с ним и делала все возможное, чтобы песни Муромова не показывали на телевидении. Исполнитель отмечал, что Примадонна даже платила деньги своим друзьям на телевидении, чтобы они навсегда забыли, кто такой Михаил Муромов.

Как отметил Сергей Минаев, вообще-то он не любитель комментировать сплетни. Михаила Муромова он назвал «больным старым человеком», который по каким-то причинам точит зуб на Аллу Пугачеву. Как заметил музыкант, Михаил Муромов должен сам объясниться за свои слова. Возможно, он просто неудачно пошутил.

«Человек уже в возрасте. Надо к этому относиться с пониманием», — заметил Сергей Минаев.

Добавим, что Михаил Муромов появился на большой сцене и завоевал популярность у зрителей, когда ему было уже 35 лет. Самым, пожалуй, запоминающимся его хитом стала песня «Яблоки на снегу». В восьмидесятых годах прошлого века она пользовалась огромной популярностью, сообщает портал nation-news.ru.