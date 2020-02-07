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Сергей Минаев рассказал о своем первом браке с нынешней женой сенатора Лисовского

Как отметил певец и композитор, вместе с Анной они были всего полгода.

Сергей Минаев рассказал о своем первом браке с нынешней женой сенатора Лисовского
Минаев рассказал о первом неудачном браке/http://globallookpress.com/

Певец Сергей Минаев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем первом браке. Его первую супругу звали Анна. Вместе они были всего полгода.

«Это был студенческий брак. Короткий, мы быстро расстались. С моей точки зрения, это был брак, когда люди думают об отношениях, но не думают, способны ли они вместе прожить вместе всю жизнь. Способны ли они отдавать друг другу себя. Вот я бы сейчас своему сыну посоветовал жертвовать всем, что есть, ради семейного счастья», — заметил Сергей Минаев.

Как отметил музыкант, после расставания с первой женой вскоре она вышла замуж за известного сенатора Сергея Лисовского. При этом они с мужчиной поддерживают дружеские отношения.

«Сергей – уважаемая личность. Для дорогого друга ничего не жалко, даже жены. У нас с ним больше творческие отношения. Я к нему прихожу со своими вопросами. Он ко мне со своими», — заявил Сергей Минаев.

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Сергей Минаев рассказал о своем первом браке с нынешней женой сенатора Лисовского
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