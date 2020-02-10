«Тело мое покоцано родами»: Роза Сябитова объяснила, почему в голодное время не пошла на панель

Как отметила звезда, были времена в девяностые, когда у нее не было денег даже на хлеб.

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась, что в девяностые годы, когда ей нечего было есть и порой не было денег даже на хлеб, в голове у нее мелькали самые разные мысли.

Как она отметила, была даже мысль податься в проститутки. В то же время, по собственному признанию, она понимала, что вряд ли достигнет успехов в этой области и будет пользоваться повышенным мужским вниманием.

«С моим возрастом и при наличии двух детей — трудно. Тело мое покоцано родами. В общем, я поняла, что мне туда путь заказан», — заявила телеведущая.

По словам Розы Сябитовой, сейчас у нее хватает поклонников, которые часто пишут ей письма. Однако среди них нет тех, кто предлагает ей секс. Звезда даже шутит по этому поводу, что не знает, радоваться ей или огорчаться этому факту. Как отметила телеведущая, зато никто не скажет ей, что она стала известной через постель.

Всех мужчин Сябитова считает собственниками. Именно по этой причине, как она думает, считается, что если мужчина изменяет — это нормально, а если женщина, то это большой грех, сообщает «Собеседник».