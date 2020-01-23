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Сябитова сорвалась на участника «Давай поженимся!» из-за куска торта

Ведущая хотела забрать подаренный десерт целиком.

Сябитова сорвалась на участника «Давай поженимся!» из-за куска торта
Кадр из «Давай поженимся»

Очередной гость «Давай поженимся!» поддержал сложившуюся традицию передачи и явился в студию с дарами. 52-летний жених по имени Людвиг преподнес ведущим цветы и выставил на стол три торта.

Один из них тут же стали нарезать и раскладывать по тарелкам. (Есть дары прямо во время эфира – тоже местная традиция). Это совсем не понравилось свахе Розе Сябитовой. «Вы свои режьте, а мне цельный дайте!» – заявила она.

Лариса Гузеева попыталась убедить коллегу, что десерты принесли на всех, чтобы можно было попробовать каждого по кусочку. Однако Сябитова не унималась. «Вы пробуйте! А мне цельный!» – говорила она. Тем не менее, торты были разрезаны все.

Кадр из «Давай поженимся». Фото
Кадр из «Давай поженимся!». Жених

Месть, как говорится, то блюдо, которое подают холодным. Прекратившая спорить из-за сладкого сваха проявила себя в самый неожиданный момент. Когда начали обсуждать имущество жениха, которое, по его заверениям, включало 150 квартир и замки, она вывела его на чистую воду.

«Про дома вы загнули, потому что здесь указано – «доля в трехэтажном доме» (Сябитова посмотрела в свои бумаги. — Прим. автора). Не путайте нас, пожалуйста! А меня особенно. У вас не дом, а всего лишь мансарда в доме!» – разбушевалась Сябитова.

Сваха усомнилась и в других заявленных ценностях жениха, ссылаясь на свои источники информации.

«Роза, что-то вас не в ту степь… Оставьте все, как есть, красиво!» – взмолился жених.

«Красиво? Красиво я просила торт мне оставить! А ты сказал: «Все режем!» Вот я сейчас все и порежу, как надо! Сваху уважать надо!» – ответила Сябитова.

Напомним, ранее мы писали о неожиданном конце этого шоу, когда жених вместо невесты выбрал ее подругу, а также о странной участнице-фрике с огромными губами, которая претендовала на сердце Людвига.

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Сябитова сорвалась на участника «Давай поженимся!» из-за куска торта
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