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«Стас – это моя боль»: отец Пьехи перестал получать деньги от сына

Джазовый музыкант Пятрас Герулис ушел из семьи, когда его ребенку не было еще и года.

«Стас – это моя боль»: отец Пьехи перестал получать деньги от сына
Стас Пьеха перестал помогать отцу/http://globallookpress.com/

Джазовый музыкант, отец певца Стаса Пьехи Пятрас Герулис, который живет на окраине Вильнюса в обычной пятиэтажке, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что с недавних пор перестал получать деньги от сына. Ранее музыкант помогал своему отцу даже несмотря на то, что тот, по сути, не принимал никогда участия в его воспитании.

Пятрас Герулис. Фото
Отца Стаса Пьехи обокрали/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Стас – это моя боль. Деньги раньше приходили постоянно, а сейчас он ничего не присылает», — заметил отец Стаса Пьехи.

Сейчас Пятрас Герулис ходит в столовую для малоимущих. Он честно говорит, что бывали времена, когда ему нечего было есть. Его пенсия в переводе на российские деньги 16 тысяч рублей. Этих средств, как он отметил, ему не хватает.

Недавно в жизни мужчины случилась неприятная ситуация. Его обокрали. Злоумышленники вынесли компьютер и телефон. Он заметил, что все это было куплено на деньги сына. При этом дома у отца Стаса Пьехи стоит телескоп. Его воры почему-то не тронули. Как сказал Герулис, это подарок внуку, сыну Стаса Пьехи. «Мне интересно было бы посмотреть на внука и подарить телескоп. Стасу советую беречь здоровье. Всех денег не заработаешь. Знаю, что он работает на износ», — сказал Пятрас Герулис.

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ВильнюсНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"Пятрас ГерулисСтас Пьеха
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«Стас – это моя боль»: отец Пьехи перестал получать деньги от сына
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