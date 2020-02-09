«У него серьезная должность»: Лолита рассказала о новом возлюбленном

Как отметила популярная исполнительница, не за горами момент, когда она покажет своего нового мужчину публике.

Певица Лолита в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о своём новом возлюбленном. Не так давно они вернулись из Израиля, где отдыхали вместе с любимым человеком. Как сказала звезда, они на отдыхе пили вино. По утрам исполнительница посещала бассейн.

«Он у меня человек не публичный. У его серьезная должность. Мы с ним договорились, что до определенного момента не появляемся вместе на публике, но в скором времени я обязательно его представлю общественности», — сказала Лолита.

Кстати, отдых в Израиле обошелся новому мужчине певицы в 250 тысяч рублей. Сама она не заплатила ни копейки. «Считаю, что когда ты едешь отдыхать с любимым мужчиной, то должен платить он. Это нормально. Я всего один раз совершила ошибку, когда за все платила я. Все мои остальные мужчины были достойными людьми», — заверила исполнительница.

Также звезда заявила, что после расставания с ее пятым мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым «активизировались разные придурки». «Они больные люди. Предлагают себя. Присылают фотографии», — сказала Лолита.