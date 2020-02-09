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«Она переживает, что подвела поклонников»: Киркоров высказался о сломавшей лодыжку Орбакайте

Как отметил поп-король, дочь Аллы Пугачёвой - настоящий боец.

«Она переживает, что подвела поклонников»: Киркоров высказался о сломавшей лодыжку Орбакайте
Киркоров поддержал Орбакайте/http://globallookpress.com/

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что во время отдыха в Майами ему, к сожалению, не удалось навестить дочь своей бывшей супруги Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте. Как известно, звезда сломала несколько недель назад лодыжку. Из-за этого были перенесены на март ее спектакли в театре «Современник».

«Она переживает, что подвела поклонников. Ее очень ждут в театре. Но в этом вся Кристина. Она никогда не будет ныть. Она – боец. Все пропускает через юмор. Вся в маму», — заметил поп-король отечественной эстрады.

Отметим, что во время общения с журналистами Филипп Киркоров рассказал о своем прозвище. Оказывается, в школе его звали эфиоп. «Я был такой смуглый, кучерявый, отсюда и такое прозвище», — сказал поп-король.

По словам Филиппа Киркорова, в Америке он отдыхал со своими детьми. «Я семейный человек. Хотя знаю, что про меня много всего писали за последнее время», — заявил он.

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Тэги:

АмерикаКристина ОрбакайтеНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"Филипп Киркоров
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«Она переживает, что подвела поклонников»: Киркоров высказался о сломавшей лодыжку Орбакайте
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