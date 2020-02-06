«Только на Луне тебя не видел»: Киркоров поздравил Эрнста с днем рождения

Король поп-эстрады знаком с гендиректором «Первого» уже больше 30 лет.

Филипп Киркоров иронично поздравил генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста с днем рождения. 6 февраля медиаменеджер отмечает 59 лет. Король поп-эстрады припомнил, что тесно общается с Эрнстом уже больше 30 лет. За это время Константин успел стать для Филиппа примером высокого профессионализма.

«За эти 30 лет я видел все!!! И тебя во всем! И в кино, и на телевидении, и на Евровидении, и на Олимпиаде, и «на кольцах и на брусьях», только на Луне тебя не видел, но уверен и не сомневаюсь что увижу, если только ты сам этого захочешь», — с душой высказался исполнитель.

Киркоров пожелал другу реализации любых желаний и подметил, что считает его лучшим во всем. Главным же, что обязательно должно быть в доме у Эрнста, Филипп посчитал счастье. Именно его артист и пожелал имениннику в большом количестве – столько, чтобы хватило и ему, и его близким.

К важным словам поспешили присоединиться Лариса Гузеева и Алика Смехова. Обе женщины отправили Эрнсту лучи добра и пожелали всего самого-самого.