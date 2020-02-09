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«Ради алиментов»: Миро прошлась по четвертой беременности Седоковой

Блогер считает, что певица рожает из-за денег.

«Ради алиментов»: Миро прошлась по четвертой беременности Седоковой
Анна Седокова. Фото: Михаил Фролов. КП.

Анна Седокова беременна в четвертый раз, об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram. Все ее дети были рождены от разных отцов. Последняя беременность – от 27-летнего баскетболиста Яниса Тиммы.

«Ай, да Нюрка! Ай, да…», — восхитилась Лена Миро в своем блоге в ЖЖ.

И тут же высказала предположение: «У меня есть подозрение, что Анька залетела ради алиментов. Не, ну а чо? Жить как-то надо». По мнению Миро, новый избранник певицы богат и не слишком умен, поэтому является отличным претендентом на роль дойной коровы. Однако на этот раз планы Анны, считает блогер, не осуществятся в полной мере.

«Анька родит, баскетболист ее бросит, как бросил когда-то жену», — выступила в роли предсказательницы Лена.

При этом акула пера заметила, что Седокова на самом деле искренне влюблена в Яниса.

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Анна СедоковаАнна Седокова последние новостибеременностьЛена МироНовости googleЯнис Тимма
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«Ради алиментов»: Миро прошлась по четвертой беременности Седоковой
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