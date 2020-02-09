Рената Литвинова сделала ставки, кто выиграет «Оскар»

В ночь с 9-го на 10-е февраля станет известно, кто получит «Оскар» в этом году. Рената Литвинова настолько уверена в некоторых номинантах, что даже сделала ставки на них: одно попадание – одна бутылка шампанского.

Итак, по мнению эпатажной кинодивы, лучшим фильмом на «Оскаре» станет картина Сэма Мендеса «1917». Лучший режиссер – Тодд Филлипс с его лентой «Джокер», лучшая главная мужская роль достанется этому же фильму и актеру Хоакину Фениксу.

«Хотя Леонардо Ди Каприо всегда играет запредельно и в «Однажды в… Голливуде» он лучше всех», — заметила Рената Литвинова.

Исполнительницей лучшей главной женской роли признают Рене Зеллвегер за «Джуди». Номинация «Лучшая мужская роль второго плана» достанется Брэду Питту за «Однажды в … Голливуде», «Лучшая женская роль второго плана» – Лоре Дерн за «Брачную историю».

Статуэтку в номинации «Лучший сценарий» отдадут «Паразитам», считает Рената Литвинова.

«Перед предстоящим «Оскаром», посоветовавшись со знающими товарищами, буду болеть за лучший саундтрек, за композитора «Джокера» Хильдура Гуднадоуттира», — добавила звезда.

Актриса искренне пожалела, что из списка номинантов на премию киноакадемии исключили картину «Дылда» Кантемира Балагова. Она уверенна, что режиссер заслужил награду.

Напомним, ранее мы писали о папе Ренаты Литвиновой Мурате Варгазове. Он ушел из жизни очень рано, в возрасте 46 лет. Актриса видела его всего несколько раз в своей жизни. Мама звезды после развода с ним так и не вышла замуж, хотя за ее сердце боролись несколько претендентов.