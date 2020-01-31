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Рената Литвинова: «Без любви все теряет смысл и вкус»

Актриса не стала скрывать: она очень хотела, чтобы ее мама снова вышла замуж.

Рената Литвинова: «Без любви все теряет смысл и вкус»
Рената Литвинова (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Рената Литвинова заговорила о личном. Актриса из фильма «Граница. Таежный роман» поделилась воспоминаниями об отце: Мурат Аминович Вергазов скончался в возрасте 46 лет. По словам артистки, она видела папу всего несколько раз — он был очень красивым мужчиной. В последний раз Литвинова навестила отца незадолго до его смерти, он тогда восстанавливался после операции.

Свою дочь от предыдущих отношений Вергазов пригласил к себе домой втайне от новой жены и детей. В ту встречу он жаловался Ренате на то, что чувствует себя никому не нужным. А вскоре его не стало.

Говоря о родителях, Литвинова не стала скрывать: она очень хотела, чтобы ее мама снова вышла замуж. После расставания с Муратом Вергазовым у Алисы Михайловны было несколько претендентов в женихи.

«Но ей никак не встречались, ну, такие, например, как тот же мой дедушка, — красивые и порядочные. Моя мечта не осуществилась», — приводит elle.ru слова Ренаты Литвиновой.

Общаясь с поклонниками на личной страничке в Instagram, актриса подметила, что любовь занимает огромное место в жизни людей. И от этого чувства нельзя просто так отмахнуться.

«Можно на некоторые вопросы отвечу сразу?! Возможно ли прожить без любви?.. — Ответ: Нет. Невозможно. Без любви все теряет смысл и цвет, и вкус, и запах, и желание жить», — отметила артистка.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильРената Литвинова
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Рената Литвинова: «Без любви все теряет смысл и вкус»
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