«На нее прожить невозможно»: Александр Друзь пожаловался на мизерную пенсию

Один из самых известных знатоков 64-летний Александр Друзь в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro высказался о своей пенсии. Как известно, недавно телеведущая Елена Ханга заявила, что ей не хватает пособия от государства в 23 тысячи рублей. Друзь отметил, что на его пенсию также нереально существовать.

«На нее прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее», — заявил Александр Друзь, но отказался при этом назвать точную сумму.

Ранее актер Станислав Садальский заявил, что получает от государства каждый месяц 50 тысяч рублей. Правда, 30 тысяч ему доплачивают за звание заслуженного артиста России. В противном случае он получал бы намного меньше.

Юморист Евгений Петросян отмечал, что его пенсия чуть больше двадцати тысяч рублей. При этом он заверил в шутку, что ему этих денег на все хватает. Режиссёр Светлана Дружинина, говоря о своей пенсии, поблагодарила мэра столицы Сергея Собянина, который доплачивает актерам и режиссерам за звания.