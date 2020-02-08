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«На нее прожить невозможно»: Александр Друзь пожаловался на мизерную пенсию

По словам легендарного знатока, он получает совсем небольшие деньги.

«На нее прожить невозможно»: Александр Друзь пожаловался на мизерную пенсию
Друзь крайне недоволен своей пенсией/http://globallookpress.com/

Один из самых известных знатоков 64-летний Александр Друзь в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro высказался о своей пенсии. Как известно, недавно телеведущая Елена Ханга заявила, что ей не хватает пособия от государства в 23 тысячи рублей. Друзь отметил, что на его пенсию также нереально существовать.

«На нее прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее», — заявил Александр Друзь, но отказался при этом назвать точную сумму.

Ранее актер Станислав Садальский заявил, что получает от государства каждый месяц 50 тысяч рублей. Правда, 30 тысяч ему доплачивают за звание заслуженного артиста России. В противном случае он получал бы намного меньше.

Юморист Евгений Петросян отмечал, что его пенсия чуть больше двадцати тысяч рублей. При этом он заверил в шутку, что ему этих денег на все хватает. Режиссёр Светлана Дружинина, говоря о своей пенсии, поблагодарила мэра столицы Сергея Собянина, который доплачивает актерам и режиссерам за звания.

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Тэги:

Александр ДрузьЕвгений ПетросянЕлена ХангаСветлана ДружининаСтанислав Садальский
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«На нее прожить невозможно»: Александр Друзь пожаловался на мизерную пенсию
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