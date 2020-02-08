Садальский поблагодарил Собянина за надбавку к пенсии и раскритиковал Михалкова

Как отметил актер, градоначальник делает для актеров больше, чем председатель Союза кинематографистов.

Актер Станислав Садальский в Instagram поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина, который сделал хорошую надбавку к пенсии актерам со званиями заслуженный и народный артист. Как сказал актер, его поражает, почему мэр столицы делает для стариков-кинематографистов больше, чем председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. В шутку он даже предложил назначить Собянина первым секретарем Союза кинематографистов.

Также Садальский привел слова актрисы и режиссера Светланы Дружининой. Ранее в беседе с нашим порталом она поблагодарила градоначальника, который не забывает актеров. Без его помощи, как она говорила, они бы не знали, что делать и как жить.

«Спасибо Сергей Семенович за эту отдачу старикам-актерам. Кино в СССР было второй статьей доходов в казну после водки», — заметил он.

Ранее Станислав Садальский озвучил свою пенсию. Она составляет 50 тысяч рублей. Причем тридцать тысяч, как раз и составляет надбавка за звание заслуженный артист России.