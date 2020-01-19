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51-летний Фадеев поделился редким пляжным кадром второй жены

В этом браке у музыкального продюсера родился сын Савва.

51-летний Фадеев поделился редким пляжным кадром второй жены
Максим Фадеев (Фото: Instagram.com/fadeevmaxim)

51-летний Максим Фадеев вместе со своей супругой Натальей проводит январские каникулы за границей. Музыкальный продюсер держит в тайне место их пребывания. В Instagram композитор поделился редким пляжным снимком второй жены. В кадре избранница артиста позировала с распущенными вьющимися белокурыми волосами, которые из-за ветра падали ей на лицо. Однако этот факт, судя по улыбке Наташи, нисколько не омрачил ее настроения.

В своем микроблоге Фадеев публикует в основном селфи, общаясь с верными почитателями на волнующее его темы. Ранее музыкальный продюсер порадовал верных почитателей, заверив, что он планирует собрать новый состав группы Serebro. В ответ на обещание Максима, поп-король сцены Филипп Киркоров посоветовал ему переименовать девичий коллектив, назвав его «Золото». При условии, что новые подопечные композитора будет исполнять на сцене исключительно свежий репертуар, не пытаясь перепеть бывший участниц Serebro. В том числе и Ольгу Серябкину.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев показала жену на отдыхе
Максим Фадеев показал редкое фото жены Натальи на отдыхе (Фото: Instagram.com/fadeevmaxim)

В браке с Натальей музыкальный продюсер живет уже более двадцати лет. В этом союзе у артиста родился сын Савва. В сентябре юноше исполнилось двадцать два года. Избранница композитора раньше работала личным гримером певицы Линды. Максим не скрывает, что счастлив с возлюбленной. Так, Фадеева назвал «разводом мозга» слова хейтеров о том, что он якобы намерен разойтись со своей женой. Все эти слухи и домыслы музыкальный продюсер отнес к выдумкам бульварной прессы. По словам Максима, подобные кривотолки не имеют под собой никакой реальной почвы.

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51-летний Фадеев поделился редким пляжным кадром второй жены
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