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Тайные герои Голливуда: стало известно, кто занимает места звезд на «Оскаре»

Одна из таких дам поделилась секретами.

Тайные герои Голливуда: стало известно, кто занимает места звезд на «Оскаре»
На церемонии "Оскар" появятся тайные герои Голливуда/https://www.instagram.com/theacademy/

В недалеком будущем, 9 февраля, в Голливуде пройдет церемония вручения кинонаград «Оскар». Как известно, церемония длится очень долго и звезды не все время сидят в зале. Они нередко выходят по своим делам, общаются с коллегами. Однако их места в зале пустыми не остаются. Есть специальная категория людей, которых даже называют тайными героями Голливуда. Именно они занимают места актеров и режиссеров, когда те выходят из зала по своим делам. С одной из таких девушек, которая была в зале на телевизионной премии «Эмми» в 2018 году, удалось пообщаться корреспонденту издания metro.co.uk.

Как рассказала девушка, организаторы были очень строги к ним при отборе. Им сразу сказали,что нельзя делать селфи со звездами и даже очень ярко одеваться. Правда, она отметила, что эти правила исподтишка нарушались.

«Организаторы строго следили, что нам надеть. Ни блесток, ни коротких платьев, ни ярких цветов. Нам сказали, чтобы мы ни с кем не фотографировались и не разговаривали. Правда, только мы вошли в театр, как стали делать фотографии со звездами. Понимаете, если вы находитесь в одной комнате с Марго Робби, Мерил Стрип или Тимоти Чаламетом, то не сфотографироваться с ними было бы невежливо», — рассказала Майя Триббит, которой и повезло стать так называемым «тайным героем Голливуда».

Как отметила девушка, некоторые актеры не понимали, что происходит. На входе на церемонию ее спрашивали, кто она такая. Также она отметила, что никакой оплаты за такую работу нет. Даже не предоставляется компенсация за проезд. Быть своеобразным «заполнителем места» — дело сугубо добровольное. Как сказала Майя, даже без оплаты она хочет еще раз поучаствовать в такой церемонии, чтобы увидеть звезд Голливуда.

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Тайные герои Голливуда: стало известно, кто занимает места звезд на «Оскаре»
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