КИНО

Организаторы «Оскара» рассказали подробности о грядущей церемонии

Ведущего не будет, много внимания уделят женщинам и расовому неравенству.

Организаторы «Оскара» рассказали подробности о грядущей церемонии
Приближается церемония вручения премии «Оскар». Фото: globallookpress

Продюсеры грядущей церемонии «Оскар» поделились последними новостями о церемонии с изданием Variety. Как выяснилось, в 2020 году нас ждет куда больше расового разнообразия и уравнивания женщин с мужчинами. Изначально проблему заметила актриса Синтия Эриво.

Совершенно случайно она обнаружила, что является единственной темнокожей женщиной среди всех актрис-номинантов на получение премии. Более того, в номинации «Лучший режиссер» вообще нет не одной женщины.

Немного времени «Оскара» уделят минуте молчания в память о погибшем недавно в авиакатастрофе баскетболисте Коби Брайанте и его дочери Джианны.

Также напомним, что 92-я официальная церемония вручении премии «Оскар» пройдет без ведущего, всему виной опыт 2019 года, тогда претендент на эту роль Кевин Харт неудачно пошутил в соцсетях и его пришлось срочно убрать.

Тогда на удивление церемония прошла с рекордными рейтингами, так что в этом году организаторы решили повторить опыт.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кинопремия "Оскар"Новости киноОскар 2020
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Организаторы «Оскара» рассказали подробности о грядущей церемонии
Интересно?
Поделись с друзьями: