Организаторы «Оскара» рассказали подробности о грядущей церемонии

Ведущего не будет, много внимания уделят женщинам и расовому неравенству.

Продюсеры грядущей церемонии «Оскар» поделились последними новостями о церемонии с изданием Variety. Как выяснилось, в 2020 году нас ждет куда больше расового разнообразия и уравнивания женщин с мужчинами. Изначально проблему заметила актриса Синтия Эриво.

Совершенно случайно она обнаружила, что является единственной темнокожей женщиной среди всех актрис-номинантов на получение премии. Более того, в номинации «Лучший режиссер» вообще нет не одной женщины.

Немного времени «Оскара» уделят минуте молчания в память о погибшем недавно в авиакатастрофе баскетболисте Коби Брайанте и его дочери Джианны.

Также напомним, что 92-я официальная церемония вручении премии «Оскар» пройдет без ведущего, всему виной опыт 2019 года, тогда претендент на эту роль Кевин Харт неудачно пошутил в соцсетях и его пришлось срочно убрать.

Тогда на удивление церемония прошла с рекордными рейтингами, так что в этом году организаторы решили повторить опыт.