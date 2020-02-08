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Евгений Петросян заявил, что не торопится на тот свет

Юморист поделился забавным кадром со скелетом.

Евгений Петросян заявил, что не торопится на тот свет
Петросян заявил,что не торопится на тот свет/http://globallookpress.com/

Юморист Евгений Петросян в Instagram опубликовал забавный кадр со скелетом. «Мой старый приятель, познавший в жизни многое. Его девиз: никуда не торопиться. А я ему сказал: «Ты передай своим: а мы и не торопимся!» — отметил Евгений Петросян.

Напомним, что сейчас 72-летний сатирик счастлив в браке с тридцатилетней супругой Татьяной Брухуновой. Жену Петросяна даже время от времени подозревают в беременности. Правда, сама она эту информацию никогда не подтверждала.

Добавим, что недавно сатирик рассказал о своей пенсии на всю страну. Оказывается, он получает чуть более двадцати тысяч рублей. Как отмечал юморист, ему этих денег вполне хватает на жизнь. Правда, сказано это было с долей сарказма.

Сейчас у Петросяна в самом разгаре дележка имущества с бывшей супругой Еленой Степаненко. Женщина заняла принципиальную позицию и не собирается уступать мужу. Кстати, единственная дочь сатирика в лучших отношениях со Степаненко, чем с родным отцом. Поговаривают, что она боится лишиться части имущества, которое принадлежит Степаненко. Кроме того, девушка не одобрила новую супругу своего отца.

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Тэги:

Евгений ПетросянЕлена СтепаненкоТатьяна Брухунова
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Евгений Петросян заявил, что не торопится на тот свет
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