Евгений Петросян заявил, что не торопится на тот свет

Юморист Евгений Петросян в Instagram опубликовал забавный кадр со скелетом. «Мой старый приятель, познавший в жизни многое. Его девиз: никуда не торопиться. А я ему сказал: «Ты передай своим: а мы и не торопимся!» — отметил Евгений Петросян.

Напомним, что сейчас 72-летний сатирик счастлив в браке с тридцатилетней супругой Татьяной Брухуновой. Жену Петросяна даже время от времени подозревают в беременности. Правда, сама она эту информацию никогда не подтверждала.

Добавим, что недавно сатирик рассказал о своей пенсии на всю страну. Оказывается, он получает чуть более двадцати тысяч рублей. Как отмечал юморист, ему этих денег вполне хватает на жизнь. Правда, сказано это было с долей сарказма.

Сейчас у Петросяна в самом разгаре дележка имущества с бывшей супругой Еленой Степаненко. Женщина заняла принципиальную позицию и не собирается уступать мужу. Кстати, единственная дочь сатирика в лучших отношениях со Степаненко, чем с родным отцом. Поговаривают, что она боится лишиться части имущества, которое принадлежит Степаненко. Кроме того, девушка не одобрила новую супругу своего отца.