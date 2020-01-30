«Он претит мне и развращает общество»: Проклова оценила юмор Петросяна

Актриса Елена Проклова нелестно высказалась в адрес творчества юмориста Евгения Петросяна.

«Петросяна в моей жизни не существует, тем более как творческой личности, я не люблю подобный юмор. Он претит мне и развращает общество», — заявила она.

Как считает актриса, сатирику очень повезло, что «какая-то молодая женщина захотела с ним быть». По некоторым данным, у юмориста в прошлом году состоялась свадьба с помощницей Татьяной Брухуновой, которой 30 лет.

Елена Проклова также сказала, что она не понимает, почему Петросян набросился не так давно на нее с критикой. Актриса стала гостьей программы, где обсуждалась личная жизнь сатирика. После программы он сказал, что с Прокловой незнаком. И между делом подметил, что от актрисы несколько лет назад ушел муж.

Как заметила Проклова, осуждать за этот выпад в свою сторону Петросяна она не будет. Она считает, что каждый человек вправе высказывать свое мнение. Он вправе думать о ней все, что хочет, сообщает «Собеседник».