НОВОСТИ

«Он претит мне и развращает общество»: Проклова оценила юмор Петросяна

По словам актрисы, подобные шуточки сатирика она просто не приемлет.

«Он претит мне и развращает общество»: Проклова оценила юмор Петросяна
Проклова высказалась о юморе Петросяна/http://globallookpress.com/

Актриса Елена Проклова нелестно высказалась в адрес творчества юмориста Евгения Петросяна.

«Петросяна в моей жизни не существует, тем более как творческой личности, я не люблю подобный юмор. Он претит мне и развращает общество», — заявила она.

Как считает актриса, сатирику очень повезло, что «какая-то молодая женщина захотела с ним быть». По некоторым данным, у юмориста в прошлом году состоялась свадьба с помощницей Татьяной Брухуновой, которой 30 лет.

Елена Проклова также сказала, что она не понимает, почему Петросян набросился не так давно на нее с критикой. Актриса стала гостьей программы, где обсуждалась личная жизнь сатирика. После программы он сказал, что с Прокловой незнаком. И между делом подметил, что от актрисы несколько лет назад ушел муж.

Как заметила Проклова, осуждать за этот выпад в свою сторону Петросяна она не будет. Она считает, что каждый человек вправе высказывать свое мнение. Он вправе думать о ней все, что хочет, сообщает «Собеседник».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ПетросянЕлена ПрокловаТатьяна Брухунова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он претит мне и развращает общество»: Проклова оценила юмор Петросяна
Интересно?
Поделись с друзьями: