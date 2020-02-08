Правнук Иосифа Сталина пропал в Москве вместе со своей супругой

Отец Селима Бенсаада обращался в полицию, но никто его наследника искать пока не стал.

В Москве уже несколько месяцев ведутся поиски правнука «вождя всех народов» Иосифа Сталина Селима Бенсаада. Тревогу о его пропаже забил отец мужчины Хосин Бенсаад. Он был женат на внучке знаменитого генералиссимуса — Галине Яковлевне Джугашвили, которая умерла в 2007 году. В паре родился долгожданный единственный сын — Селим. Все последние годы мужчина вместе со своей женой жил в квартире в центре столицы, однако несколько месяцев назад словно испарился.

Хосин Бенсаад рассказал, что его наследник – слабослышащий. У него иногда были конфликты с отцом, однако им всегда удавалось находить точки соприкосновения и жить мирно. Хосин отметил, что последний раз видел сына 13 сентября прошлого года.

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После этого отец улетел в Алжир. Вернулся в Россию он 23 ноября, но наследница с женой словно след простыл. В апартаментах оказались неоплаченные счета. Хосин опросил соседей. Те не смогли поделиться хоть какой-то ценной информацией. При этом отец правнука Сталина обратил внимание, что из квартиры исчезли некоторые личные вещи сына.

Любопытно, что однажды Хосин Бенсаад получил странное сообщение. Сын попросил отца отстать от него и со всеми вопросами обращаться к адвокату. Папа не верит, что сообщение написал сын. Он считает, что наследника где-то держат в заточении. Кстати, в полиции заявили, что раз правнук Сталина однажды вышел на связь, значит, с ним все в порядке. Правоохранители не захотели лезть в семейные разборки.