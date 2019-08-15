Снимок Пугачевой с бантом «времен Сталина» появился в Сети

На фанатской страничке в Instagram певицы Аллы Пугачевой появился коллаж из двух фотографий. На одной половине снимка Примадонна «времен расцвета». На фотографии ей примерно 35–40 лет. А вот на второй части Аллы Пугачева времен детского сада. У девочки красивый белый бант на голове и симпатичное по тем временам платьишко. Судя по всему, снимок сделан в начале пятидесятых годов прошлого века, когда еще был жив «отец всех народов» Иосиф Сталин.

Отметим, что Алла Пугачёва родилась в 1949 году. Ее детство проходило в Москве. В пять лет родители решили отдать ребенка в музыкальную школу. Вскоре она впервые вышла на сцену. Маленькая девочка приняла участие в большом сборном концерте в колонном зале Дома Союзов. Все детство Аллы Пугачева под присмотром матери занималась музыкой. Она играла на пианино.

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Надо сказать, что Алла Пугачева росла в дворовой послевоенной среде. Она не давал спуску одноклассникам-парням. В школе, к примеру, у нее были проблемы с поведением. Впрочем, своенравный характер очень помог ей в будущем, когда надо было пробиваться к музыкальному Олимпу.

Сегодня Алла Пугачева — счастливая мать троих детей. Основное время она проводит в замке своего супруга — телеведущего Максима Галкина. На лето звездное семейство последние годы выбирается на Рижском взморье. В Юрмале они снимают виллу, где отдыхают все лето вместе с двойняшками — Лизой и Гарри Галкиными.