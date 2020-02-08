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Принцип домино: Ханга встретилась с Борисовой и Старостиной спустя 17 лет

Звезды, которые вели программу, пришли в эфир передачи «Звезды сошлись».

Принцип домино: Ханга встретилась с Борисовой и Старостиной спустя 17 лет
Ханга встретилась с Борисовой и Старостиной/http://globallookpress.com/

Телеведущая Елена Ханга в Instagram разместила видеозапись, на которой она в обществе своих давних коллег-телеведущих по программе «Принцип домино» Даны Борисовой и Елены Старостиной. «Не верьте слухам: мы снова вместе 17 лет спустя. На программе «Звёзды сошлись» у Леры Кудрявцевой с Еленой Старостиной и Даной Борисовой», — написала Елена Ханга.

На кадрах записи телеведущая отметила, что прошли годы и они опять все вместе оказались в студии канала НТВ. «Вот эта наше видео первое, записанное за последние 15 лет. Я люблю Дану Борисову. Обожаю Елену Хангу. У нас просто потрясающее трио», — заявила Елена Старостина.

Отметим, что Старостина вела программу «Принцип домино» на канале НТВ в паре с Еленой Хангой в 2004-2005 годах. После истечения контракта по решению руководства на смену актрисе пришла Дана Борисова.

Отметим, что популярные телеведущие пришли в студию программы «Звезды сошлись», чтобы продолжить обсуждение жизни тридцатилетней Татьяна Плаксиной в доме ее матери певицы Любови Успенской. Первая программа на эту тему, напомним, завершилась скандалом. Плаксина заявила, что мать ее избивали и ненавидела. В ответ Успенская заявила, что их с дочкой подставили, воспользовавшись невменяемым состояние девушки.

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Тэги:

Дана БорисоваЕлена СтаростинаЕлена Хангапрограмма "Звезды сошлись"Программа "Принцип домино"
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Принцип домино: Ханга встретилась с Борисовой и Старостиной спустя 17 лет
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