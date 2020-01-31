Лера Кудрявцева: «Елена Ханга рассказала о своих миллионах»

1 февраля в 20:50 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет российская журналистка, теле- и радиоведущая Елена Ханга. Она откровенно расскажет о своих корнях, опишет тернистый путь на телевизионный Олимп и признается, кто лишил ее многомиллионного наследства…

Вы помните скандальную программу «Про это»? Конечно, помните, ведь когда она вышла в эфир, говорить о сексе с экрана было, мягко говоря, не принято. И вдруг – как снег на голову – откровенный разговор на пикантные темы, да еще и с темнокожей ведущей! Вот это экзотика! К экранам, насколько я помню, прилипали все: молодые и старые, мужчины и женщины. Только детей гоняли, хотя и те умудрялись что-то подсмотреть, чтобы потом обсудить в школе.

Конечно, не обошлось без неприличных предложений. «Даже боюсь спросить, сколько вы берете за ночь!» – однажды сказал Елене восхищенный поклонник, которому и в голову не могло прийти, что раскованная телеведущая – примерная и верная жена.

Рассказывая об этом опыте, Елена улыбалась. В те времена она была совсем юной, в кадре держалась молодцом, однако, как и любой человек, стеснялась поднимать «острые» темы. Если бы ее интеллигентные родители знали, что их маленькая дочка вырастет и станет на всю страну вещать «про это», они бы, наверное, ни за что в это не поверили!

Родители у Елены, кстати, люди непростые. Ее отец был премьер-министром Занзибара. Его репрессировали после государственного переворота, и мужчина закончил свои дни в тюрьме. А мама Елены была ученым-историком, профессором Чикагского университета, дружила со Светланой Аллилуевой – дочерью Иосифа Сталина…

Неудивительно, что дочь таких родителей сделала блестящую карьеру и многого добилась. Вот только в биографии Елены до сих пор много темных пятен, и чтобы расставить все точки над i Елена отправилась на историческую родину, в Танзанию…

– Хочу прикоснуться к пальме! – закричала Елена, как только оказалась в Танзании.

Земляки, к слову, встретили знаменитую соотечественницу приветливо, во всем правилам гостеприимства. А вкус жареных червяков – традиционной еды для жителей Танзании – напомнил Елене детство.

– Жирненький какой попался, – подцепив одного червячка пальцами, улыбнулась Елена.

Слушая Елену, я поражалась тому, какая она разносторонняя, как умеет говорить обо всем на свете и не терять самообладания… Видимо, годы работы на телевидении сделали свое дело. Я чувствовала, что в кресле героя сидит не просто гость, а настоящий профессионал, и мне хотелось длить и длить наше интервью.

Елена отвечала откровенно даже на те вопросы, которые – я это видела – причиняли ей боль. Рассказала об отце, о братьях и сестрах, о том, чем живет сейчас, о чем мечтает… И все же вопрос, который стоит один миллион рублей, поставил ее в тупик. Я, конечно, предполагала, что Елена удивится, но не знала, что настолько сильно…

Раскрыла ли телеведущая свой самый главный секрет? Смогла ли решиться на откровенность, которая может ей очень дорого обойтись? Узнаете совсем скоро: 1 февраля в 20:50 на НТВ.