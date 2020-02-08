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Волочкова назвала артиста, который является для нее эталоном красоты среди мужчин

По словам балерины, она без ума от ведущего и актера Дмитрия Нагиева.

Волочкова назвала артиста, который является для нее эталоном красоты среди мужчин
Волочкова назвала артиста, который для нее эталон красоты/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что для нее эталоном красоты среди российских мужчин является популярный ведущий и актер Дмитрий Нагиев. «Он для меня является эталоном мужчины», — заявила танцовщица.

Также звезда отметила, что модельер Жан-Поль Готье, который ранее сказал, что в России мало красивых мужчин-манекенщиков, просто не рассмотрел как следует российских представителей сильного пола. Он, как она думает, не может быть в этом вопросе объективным. По ее словам, модельер «просто не вышел за пределы Останкино». Если бы он это сделал, то увидел, что по улицам столицы ходит огромное количество симпатичных молодых людей.

Также балерина отметила, что у российских мужчин прекрасные внешние данные, поэтому все нелестные слова в их адрес не имеют под собой никаких доказательств. В то же время она считает, что мужчина вообще не должен быть красивым. Представители сильного пола должны брать другими качествами — силой, умом, характером, благородством. Кроме того, они должны уметь совершать ради женщины достойные поступки.

Ранее телеведущий Дмитрий Нагиев также ответил дизайнеру Жану-Полю Готье. По его мнению, мужская красота — это симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора и их в россиянах достаточно, сообщает портал vz.ru.

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Анастасия ВолочковаДмитрий НагиевЖан-Поль ГотьеНовости google
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Волочкова назвала артиста, который является для нее эталоном красоты среди мужчин
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