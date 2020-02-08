Анастасия Волочкова вынуждена через боль выступать на своих представлениях

Балерина Анастасия Волочкова дает свои представления перед зрителями через сильную боль. Дело в том, что танцовщицу уже не первый год беспокоят проблемы с суставами. У нее деформирована стопа. Рядом с большим пальцем выросла огромная шишка.

Не так давно звездная балерина была вынуждена обратиться за помощью к хирургам. Она побывала в частной медицинской клинике. Проблему можно решить в ее случае только медицинским путем. Правда, пока на операцию у звезды просто нет времени. Она выступает чуть ли не каждый день со своим спектаклем «Балерина в зазеркалье».

Как заметил сам хирург, на послеоперационную реабилитацию у балерины действительно нет времени. Пока они отложили вопрос до лучших времен. Как добавил врач, у артистов часто нет времени на свое здоровье, хотя о нем необходимо заботиться.

Кстати, за косточку на стопе балерине уже не раз доставалось и от хейтеров. Сама она не раз говорила, что это последствия ее многолетнего труда на сцене, сообщает «Комсомольская правда».