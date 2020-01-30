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Прохор Шаляпин ни в чем себе не отказывает в компании 40-летней миллионерши из Канады

Музыкант сорит деньгами на отдыхе, который проводит с новой дамой сердца.

Прохор Шаляпин ни в чем себе не отказывает в компании 40-летней миллионерши из Канады
Шаляпин отдыхает с любовницей в отпуске/http://globallookpress.com/

Музыкант Прохор Шаляпин продолжает шикарный отдых в отпуске. Как ранее стало известно, коротает время он в компании сорокалетней миллионерши из Канады по имени Татьяна. Много лет назад она перебралась в Северную Америку из России и поселилась в Оттаве. У женщины сеть адвокатских контор по всей стране. В деньгах она не нуждается.

Говорят, что до круиза Шаляпин и Татьяна гуляли на полную катушку в Лос-Анджелесе. Парочка восемь дней жила в одном из самых дорогих отелей города Waldorf Astoria Beverly Hills. После возвращения из круиза они снова стали появляться в этом отеле. Всего за гостиницу парочка выложила около двух миллионов рублей, если переводить на российские деньги.

Надо отметить, что в день на питание Шаляпин и его новая спутница тратили от 700 до 1200 долларов У музыканта, как говорят, таких денег нет и в помине. Скорее всего, содержит его новая любовница.

Любопытно, что по Лос-Анджелесу Прохор Шаляпин катался на Rolls-Royce, аренда которого составляла 100 долларов в час. Парочку видели на модных мюзиклах. Одно место в ложе там стоит 450 долларов на человека. Обедали они с новой спутницей в одном из самых известных ресторанов отеля Beverly Hills. Именно там красотка Мэрилин Монро когда-то уединялась с президентом Кеннеди, сообщает «Комсомольская правда».

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Лос-АнджелесОттаваПрохор Шаляпин
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Прохор Шаляпин ни в чем себе не отказывает в компании 40-летней миллионерши из Канады
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