Лера Кудрявцева в своей программе раскроет новые подробности о дочери Успенской

В ближайшее время зрители узнают, в каких условиях жила в России единственная наследница артистки.

Ведущая программы «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева в своей программе на канале НТВ расскажет новые факты о единственной дочери Любови Успенской тридцатилетней Татьяне Плаксиной. Зрители увидят, в каких условиях жила девушка в доме «королевы русского шансона».

Телевизионщики уверяют, что Татьяна Плаксина сама обратилась к организаторам шоу. Будет раскрыта вся правда о диагнозе девушку. Ранее сообщалось, что Татьяна Плаксина страдает хроническим шизофреноподобным психозом.

Ранее в программе «Звезды сошлись» рассказали о жизни Татьяны Плаксиной. Девушка заявила, что мать поднимала на нее руку. Сейчас дочь исполнительницы улетела в США. Успенская отметила, что дала дочери полную свободу действий. Жить в Америке Татьяна Плаксина будет со своим отцом. Кстати, с ним исполнительница намерена расстаться после тридцати лет брака.

Между тем Любовь Успенская сейчас готовит с помощью своих адвокатов серию исков к каналу НТВ. Она считает, что продюсеры шоу воспользовались душевным состоянием дочери Успенской, сообщает «СтарХит».