«Нас пять часов держали в автобусе и спрашивали: «Чей Крым?»: Ливанов о происшествии на границе с Украиной

По словам актера, российским артистам просто не надо в ближайшее время ездить с гастролями в соседнюю страну.

Актёр Игорь Ливанов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro раскрыл детали происшествия на границе с Украиной. Напомним, что недавно стало известно, что группе российских актеров запретили въезд в соседнюю страну. Двум на десять лет, а четырем на три года. Имена не назывались, но пресс-служба МВД прикрепила фотографию афиши комедии «Идеальный свидетель». На ней изображены Павел Баршак, Елена Корикова и Игорь Ливанов.

«Мне теперь запрещен въезд на Украину на три года. Нас пять часов держали в автобусе и спрашивали: «Чей Крым?» Мы с актерами сидели без воды и хлеба. Так продолжалось пять часов. Меня приводили и уводили. Мы сыграли спектакль в Кишинёве и поехали в Одессу через границу. Нас в итоге не пропустили. Кориковой и Баршаку вообще дали десять лет запрета на въезд на Украину», — заявил Игорь Ливанов.

Как добавил актер, их «не расстреляли и слава Богу». «Буквально ведь два дня назад Логинова развернули на границе. Это уже идет определенная с их стороны политика. Не надо российским артистам въезжать на территорию Украины. Просто не надо», — заметил актер.

На вопрос, что Ливанов говорил о принадлежности Крыма, когда его спрашивали пограничники, он ответил: «Я им говорю: «Крым – наш!» Ну а чей флаг над Крымом? Это же очевидно! Глупо же настаивать на том, что очевидно. Мне выписали штраф за попытку пересечения границы и дали запрет на въезд на три года. Мы в итоге вернулись в Кишинёв. В Молдавии нам очень комфортно и прекрасно. Здесь прекрасная дружелюбная страна. Отсюда скоро вылетаем в Москву», — заявил он.