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Потерявший двух детей Ливанов объяснил, почему решился на рождение ребенка в 63 года

По словам актера, дети для него самое важное, что может быть в жизни.

Потерявший двух детей Ливанов объяснил, почему решился на рождение ребенка в 63 года
Ливанов стал отцом в 63 года/http://globallookpress.com/

Актер Игорь Ливанов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему решился на рождение еще одного ребенка в 63 года. Сейчас его младшему сыну Илье три годика. При этом самому актеру 66 лет.

Игорь Ливанов. Фото
Жена родила Ливанову ребенка, когда ему было уже 63 года/http://globallookpress.com/

Как сказал актер, дети для него самое важное в жизни, поэтому они не сомневались с супругой, что им нужен еще один ребёнок. Когда он не на работе, то все время уделяет наследникам. Большую часть времени они проводят за городом. Актер специально для своих детей построил большой дом.

«У нас была сложность в том, что как раз случилась трагедия с Андреем, когда жена Ольга была беременна нашим первенцем Тимофеем. И все слезы, все крики, все эмоции не могли пройти мимо ее. Но я скажу, что сейчас у моих детей очень нежные отношения. Старший сын подходит к младшему и говорит: «Давай поцелуемся». А тот ему отвечает: «Не буду». Он у меня целуется только с папой. Жена справляется с воспитанием детей. Конечно, ей тяжело. У старшего и музыка, и танцы, и каратэ. У него коричневый пояс. Я просто очень признателен жене. Очень ей благодарен», — сказал актер, переживший сразу две страшные трагедии в своей жизни.

Напомним, что в 1987 году в железнодорожной катастрофе погибла первая жена и дочь актера. Девочке тогда было всего восемь лет. Кроме того, умер сын Ливанова Андрей от актрисы Ирины Безруковой. Ему было всего 25 лет. От третьей жены, которая младше его на 25 лет, у него двое сыновей Тимофей и Илья.

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Тэги:

Игорь ЛивановОльга Ливановапрограмма "Звезды сошлись"
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Потерявший двух детей Ливанов объяснил, почему решился на рождение ребенка в 63 года
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