«Мне тяжело туда приходить»: Калмыкова объяснила, почему ушла из театра Табакова

Актриса Дарья Калмыкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему ушла из театра Олега Табакова, в котором проработала 14 лет.

«Получилось так, как получилось. Возникло определенное непонимание. Не хочу винить никого. У каждого своя правда в той ситуации. Все актеры были обескуражены моим уходом, конечно. Я – гордый человек. Сначала подписала все бумаги об увольнении, а только потом позвонила Олегу Павловичу. Разговор получился очень эмоциональный. Он тогда сказал: «Давай, я сейчас разберусь со своим здоровьем, а потом мы с тобой созвонимся». На этом мы и порешили», — заявила актриса.

Вскоре она уехала в Америку отдыхать. Олег Табаков через какое-то время попал в больницу. Затем актриса узнала, что великий актер и режиссер ушел из жизни.

«Я не смогла даже вылететь на похороны. Потом пришел Владимир Львович Машков. Все говорили мне: «Приди, поговори. Там сейчас другая дирекция». Я долго собиралась с мыслями. Мне все время было как-то неловко. Случилось так, как случилось. Я очень люблю свой театр. Там служат люди, с которыми я выросла. Приглашают, конечно, друзья на премьеры. Мне тяжело туда приходить», — заметила звезда.