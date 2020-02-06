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«Никто не изменял»: Дарья Калмыкова объяснила, почему рассталась с Александром Моховым

Как заметила актриса, она чувствует за собой вину перед бывшей супругой актера.

«Никто не изменял»: Дарья Калмыкова объяснила, почему рассталась с Александром Моховым
Калмыкова после десяти лет рассталась с Моховым/http://globallookpress.com/

Актриса Дарья Калмыкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом супруге, актере Александре Мохове. От него она родила сына Макара. Спустя десять лет брак распался.

«Саша был женат, когда мы познакомились. Конечно, никаких отношений не могло в тот момент между нами быть. Для меня это табу. Потом он развелся с первой супругой. Соглашусь, что отчасти из-за меня. До сих пор чувствую определенную вину перед ней. В тот момент я была еще молода. Не имела за плечами необходимого жизненного опыта. Романтично смотрела на всю ситуацию», — заявила Дарья Калмыкова.

Вскоре актеры сыграли свадьбу. У них родился сын Макар. Пара даже обвенчалась.

«Это было обоюдное желание. Сейчас, в свои 36 лет, я понимаю, что такое венчание. Тогда была глупа. Неправильно относилась к обряду. Венчание – это очень серьезно. Мои родители, к примеру, обвенчались после 25 лет брака. И я думаю, что это правильно», — заметила актриса.

Спустя десять лет брак звезд распался.

«Бывает, что понимаешь, что это не твой человек. И ты взрослеешь сама. Дальше невозможно жить. Вы будете делать несчастными друг друга. Мы поняли, что так дальше нельзя. Еще вся жизнь впереди и у него, и у меня. Лучше расстаться. Никто не изменял. На момент расставания мы были честны», — сказала актриса.

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Тэги:

Алексей МоховДарья КалмыковаПрограмма "Судьба человека"
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«Никто не изменял»: Дарья Калмыкова объяснила, почему рассталась с Александром Моховым
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