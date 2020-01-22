НОВОСТИ

Бари Алибасов признался, что полтора года не видел группу «На-На»

Музыкальный коллектив существует отдельно от продюсера.

Бари Алибасов признался, что полтора года не видел группу «На-На»
Бари Алибасов не вникает в дела группы. Фото: globallookpress.com

Скандальный продюсер Бари Алибасов, известный созданием знаменитой группы «На-На», признался порталу Teleprogramma.pro, что уже полтора года не видел своих подопечных. Причина в постоянных гастролях музыкального коллектива. Лишь на днях 72-летний менеджер встретился с музыкантами, и то случайно.

Об этом Бари Каримович рассказал перед апелляционным заседанием по делу об отравлении «Кротом», которое состоялось 22 января в Мосгорсуде. По его словам, группой заведует отдельная команда людей. «На-На» существует отдельно от него, ездит по городам, график выступлений очень плотный. Алибасов не вникает в дела артистов, на момент разговора он даже не знал, где они находятся и какой следующий концерт.

Напомним, «На-На» была основана в 1989 году. Из звездного состава в ней до сих пор выступают Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, компанию им составляют поющие музыканты Леонид Семидьянов и Михаил Игонин. Кстати, летом 2019 года после своего памятного отравления средством для прочистки труб Алибасов объявлял о новом кастинге в группу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовгастролиГруппа "На-на"На-Напродюсер
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бари Алибасов признался, что полтора года не видел группу «На-На»
Интересно?
Поделись с друзьями: