Бари Алибасов признался, что полтора года не видел группу «На-На»

Скандальный продюсер Бари Алибасов, известный созданием знаменитой группы «На-На», признался порталу Teleprogramma.pro, что уже полтора года не видел своих подопечных. Причина в постоянных гастролях музыкального коллектива. Лишь на днях 72-летний менеджер встретился с музыкантами, и то случайно.

Об этом Бари Каримович рассказал перед апелляционным заседанием по делу об отравлении «Кротом», которое состоялось 22 января в Мосгорсуде. По его словам, группой заведует отдельная команда людей. «На-На» существует отдельно от него, ездит по городам, график выступлений очень плотный. Алибасов не вникает в дела артистов, на момент разговора он даже не знал, где они находятся и какой следующий концерт.

больше по теме Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на» В последнем перед отравлением интервью продюсер вспомнил о пике популярности своего коллектива.

Напомним, «На-На» была основана в 1989 году. Из звездного состава в ней до сих пор выступают Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, компанию им составляют поющие музыканты Леонид Семидьянов и Михаил Игонин. Кстати, летом 2019 года после своего памятного отравления средством для прочистки труб Алибасов объявлял о новом кастинге в группу.