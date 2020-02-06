«Коля завидовал количеству страз на моей пачке»: Волочкова высказалась о Цискаридзе

Балерина Анастасия Волочкова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своих взаимоотношениях с артистом балета Николаем Цискаридзе. Как отметила танцовщица, в Большом театре много лет назад была сильнейшая конкуренция.

«Я называю Большой театр – клубок целующихся змей. Даже с Николаем Цискаридзе у нас не всегда было все просто в отношениях. Коля завидовал количеству страз на моей пачке. Твердил, что я должна их снять», – вспомнила балерина.

В то же время она сказала, что очень благодарна Цискаридзе, который поддержал ее, когда балерину выгоняли из Большого театра. Именно этот артист тогда отказался подписывать письмо, в котором руководство настаивало, чтобы танцовщица покинула театр. Якобы из-за лишнего веса.

«Он – человечище. Знаете, а ведь через десять лет после той истории несправедливость случилась уже с Цискаридзе. Конечно, не в таком масштабе. Против него также писали письмо. Только уже не от балерин, а от педагогов. Он уже тогда составлял конкуренцию педагогам, потому что его можно смело назвать мэтром», – заявила танцовщица.

Как сказала балерина, ей вообще «везет с Колянами». К примеру, еще одного Николая, Баскова, она считает своим близким другом.

«Он прекрасный человек и мужчина. Мы сохранили прекрасные отношения. У нас был самый настоящий роман. Никакого пиара там не было. В те годы Николай уделял моей дочери Арише больше времени, чем ее папа. Он и сейчас не забывает о ней. На дни рождения дарит хорошие подарки», – сказала Анастасия Волочкова.