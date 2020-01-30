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Волочкова собралась судиться с бывшим мужем за 3 млн долларов

Балерина много лет пытается вернуть деньги, которые некогда, по ее словам, дала Вдовину в долг.

Волочкова собралась судиться с бывшим мужем за 3 млн долларов
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press

Недавно Анастасия Волочкова заявила о том, что собирается выйти замуж за мужчину моложе себя на пять лет. В связи с этим вскрылись некоторые подробности ее личной жизни с бывшим мужем Игорем Вдовиным, как оказалось, гражданским.

Пышная свадьба, которую показывали по всем каналам, была скорее инсценировкой. Молодые так и не пошли в ЗАГС. Да и оплачивала праздник, как уверяет Волочкова, именно она.

Как рассказала балерина порталу Teleprogramma.pro, Вдовину нужен был пиар, поэтому он везде с удовольствием попадал с ней в кадр. Чего не скажешь о новом женихе звезды, который хоть и имеет привлекательную внешность, не желает фигурировать в СМИ.

Отца своей дочери Ариадны Анастасия открыто называет «альфонсом» и в этом году намеревается вернуть отданные ему когда-то деньги через суд. По данным артистки, она в пору их сожительства одолжила ему 3 млн долларов и уже 10 лет не может их выбить назад.

«Заявление в правоохранительные органы уже написано. Думаю, что этому человеку все вернется в жизни бумерангом. Игорь содержит на мои деньги своих женщин, своих детей», — сказала она.

Кстати, суд состоится уже в этом году, как и свадьба балерины.

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Волочкова собралась судиться с бывшим мужем за 3 млн долларов
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